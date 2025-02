In der zweiten Reihe gab es dank einer wahren Zahlenflut viel Bewegung. So stürzten beispielsweise Medmix (-19 Prozent) deutlich ab, was insbesondere Gewinnmitnahmen geschuldet sein dürfte. Bei Implenia (-5,4 Prozent) sind die Gründe für den Verlust ähnlich, denn der Baukonzern überzeugte mit den Zahlen.