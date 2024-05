Am heutigen Nachmittag dann stehen zunächst die US-Produzentenpreise im Fokus, bevor am morgigen Mittwoch dann die Konsumentenpreise folgen. In den vergangenen Tagen hat eine Mischung aus Konjunkturdaten und den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell den Zinssenkungsfantasien wieder Nahrung gegeben. Mit diesen nun eingepreisten Hoffnungen seien Enttäuschungspotenzial und Fallhöhe entsprechend hoch. Die treffe umso mehr zu, falls die erhoffte Trendwende in den Konsumentenpreisen in den USA im April erneut ausgeblieben ist und damit der leichte Aufwärtstrend in den Teuerungsraten seit Jahresbeginn weiter Bestand hat. «Dann könnte viel Fantasie auf einen Schlag auch wieder aus den Aktienkursen ausgepreist werden.»