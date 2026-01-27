Die grosse Mehrheit der Marktbeobachter geht davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in dieser Woche unverändert belässt. Gleichzeitig könnte sich jedoch eine Vorentscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell abzeichnen. Belastend wirken zudem die anhaltenden Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik sowie das Risiko eines erneuten Regierungsstillstands in den USA. Auf Unternehmensseite startet mit Apple, Meta, Microsoft und Tesla eine Reihe von US-Schwergewichten in die Berichtssaison. Hierzulande legt mit Logitech am Dienstag nachbörslich das erste von insgesamt fünf SMI-Unternehmen Zahlen vor, gefolgt von Lonza, ABB, Givaudan und Roche in den kommenden zwei Tagen.