Allerdings könnte am Nachmittag der zweite Tag der regelmässigen Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell für Gesprächsstoff sorgen. Nachdem er am Dienstag im Senat gesprochen hatte, folgt nun sein Auftritt im Repräsentantenhaus. Vor dem Senat hat Powell erneut kein klares Signal für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. Aktuell wird an den Terminmärkten mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, beginnend im September. Entsprechend gespannt warten Börsianer denn auf die nächsten US-Inflationsdaten am morgigen Donnerstag. Am gleichen Tag geht es hierzulande los mit den ersten Unternehmenszahlen.