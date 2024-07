Die Marktteilnehmer gehen bereits für September von einer Leitzinssenkung in den USA aus. «Obwohl das inmitten der heissen Wahlkampfphase in den USA liegt, bleibt der Wunsch weiterhin Vater des Gedanken», meint dazu ein Händler. In Grossbritannien wird bereits am heutigen Donnerstag ein neues Parlament gewählt, bevor dann am Sonntag die Stichwahl in Frankreich ansteht. Die Hoffnung sei, dass es nicht so schlimm komme, wie mancherorts im Moment befürchtet wird, sagt ein weiterer Händler. Dazwischen steht zum morgigen Wochenschluss in den USA noch der monatliche Jobreport auf der Agenda, der den weitern Pfad des Fed beeinflusst. Die US-Notenbank hat angesichts der hohen Zinsen immer auch den Arbeitsmarkt im Blick.