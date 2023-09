Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zur Wochenmitte mehrheitlich an. Insgesamt lehnen sich die Investoren aber nicht zu weit aus dem Fenster. Immerhin steht am heutigen Abend nach Börsenschluss in Europa die neueste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Mehrheitlich rechnen die Marktakteure damit, dass die Währungshüter eine Pause einlegen. Während der nachfolgenden Pressekonferenz dürfte sich Notenbankchef Jerome Powell alle Optionen offenhalten, was die Geldpolitik bis zum Jahresende angeht, heisst es im Handel. «So dürfte der Markt wieder versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, was diesmal ebenfalls schwer werden könnte.»

20.09.2023 11:30