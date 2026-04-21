Die Anspannung vor der am Mittwoch zu Ende gehenden Waffenruhe bleibe weiterhin hoch, so ein Marktbeobachter. Die Hoffnung auf ein Fortsetzen der Gespräche und eine diplomatische Lösung im Konflikt seien zwar intakt, allerdings habe sich der Ton jüngst klar verschärft. Derzeit seien verschiedene Szenarien wie eine erneute Eskalation, eine Verlängerung der Waffenruhe oder auch die Präsentation einer Lösung in letzter Minute denkbar.