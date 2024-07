Vor allem die Inflation dürfte bei einer weiteren Ära Trump wieder ein Thema werden. «Trump wird wahrscheinlich die Zölle gegen China erhöhen und die Ausgaben steigern, was wiederum zu höherer Inflation und US-Renditen führen wird», fasst ein Händler zusammen. Das rückt das Thema Zinspolitik der Notenbanken einmal mehr in den Fokus. In der zweiten Wochenhälfte steht die Zinsentscheidung der EZB an. «Die Erwartungshaltung ist, dass es zunächst keine weitere Zinssenkung geben wird», sagt ein Händler. Gleichzeitig gewinnt die Berichtssaison an Fahrt und dürfte das Marktgeschehen zunehmend beeinflussen.