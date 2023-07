Dazu zählen Partners Group, welche mit einem Plus von 2,3 Prozent die Rangliste anführen und damit auch sehr nahe am Jahreshoch von 950 Franken notieren. Der Vermögensverwalter habe letzte Woche mit seinen ersten Angaben zu den Halbjahreszahlen überzeugt, was nun für Anschlusskäufe sorge, meinen Börsianer.