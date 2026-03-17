Ölpreis bleibt hoch

Der Ölpreis bleibt auf erhöhtem Niveau: Ein Barrel Brent kostet aktuell rund 103 Dollar, nachdem es vor wenigen Tagen mit knapp 120 Dollar den höchsten Stand seit 2022 erreicht hatte. Im Fokus bleibt die Lage an der Strasse von Hormus, einem zentralen Nadelöhr für den globalen Öltransport. Aktuell gibt es erste Signale, dass einzelne Tanker die Passage wieder aufnehmen könnten, doch der Schiffsverkehr bleibt stark eingeschränkt und die Lage insgesamt fragil. Konkrete Massnahmen wie militärische Eskorten oder Versicherungsmechanismen fehlen weiterhin.