Der SMI steht um 14.55 Uhr 0,14 Prozent höher bei 11'121,56 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 0,20 Prozent auf 1748,81 und der breite SPI 0,12 Prozent auf 14'654,47 Zähler. Zwei Drittel der SLI-Werte legen inzwischen zu, nachdem am Vormittag die Verlierer noch in der Überzahl waren.