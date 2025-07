Der Schweizer Aktienmarkt hat die Gewinne im Verlauf des Donnerstagvormittags etwas ausgebaut, und der SMI nähert sich der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkten wieder an. Auch an den anderen europäischen Handelsplätzen geht es aufwärts. «Alle sind erleichtert, dass sich Donald Trump einmal mehr den Märkten gebeugt hat», meint ein Börsianer. Er spielt darauf an, dass der US-Präsident am Vorabend Spekulationen über eine baldige Absetzung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell eine Absage erteilte. Davor hatten entsprechende Gerüchte an den Finanzmärkten für Unruhe gesorgt.