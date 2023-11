Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag fester. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach einem negativen Start im Verlauf in die Gewinnzone zurückgekämpft. Das Geschäft verläuft laut Händlern bei moderaten Umsätzen in eher ruhigen Bahnen. Die Marktteilnehmer verhielten sich vorsichtig und trauten dem Anstieg nicht so recht. «Die Anleger wollen nach dem jüngsten Kursrally nun zuerst mehr Gewissheit, ob die Phase der Zinserhöhungen nun wirklich abgeschlossen ist, bevor sie sich neu positionieren», sagte ein Händler. Sie befürchteten, dass die starken Zinserhöhungen eher früher als später die Wirtschaft belasten dürften. Die jüngste Erholung war von der Hoffnung getragen, dass die Phase der Zinserhöhungen zu Ende sei.

09.11.2023 11:30