Auf der anderen Seite büssen zyklische und zuletzt gut gelaufene Werte wie Adecco (-1,2%), VAT (-0,6%) und Temenos (-0,3%) etwas an Wert ein. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Dies gelte auch für Swatch (-0,8%), die am Vortag nach Ergebnisvorlage deutlich zugelegt hatten. Die Papiere von Rivale Richemont(+0,7%) legen dagegen zu. Der Luxusgüterkonzern wird am Montag den Umsatz für das ersten Quartal 2023/24 veröffentlichen. Erwartet wird ein starkes Wachstum.