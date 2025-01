Wie es kurzfristig weitergeht, dürfte nun vor allem von den Konjunkturzahlen beeinflusst werden, heisst es am Markt weiter. Denn wichtig für die US-Wirtschaft sei, wie locker das Geld in den Taschen der Konsumenten stecke. Und daher stünden die Inflations- und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus. Dabei ist in dieser Woche wie zu Monatsanfang üblich der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag der Höhepunkt. Davon erhoffen sich die Anleger Aufschluss über die weitere US-Geldpolitik. Die nächste Zinsentscheidung steht Ende Januar bevor. Derweil wurde am Markt der Rückgang der Schweizer Inflation positiv aufgenommen.