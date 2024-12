Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am späten Montagvormittag etwas fester. Nach einem verhaltenen Start hat der Leitindex SMI Fahrt aufgenommen und ist leicht in die Gewinnzone vorgestossen. Allerdings verläuft das Geschäft laut Händlern mehrheitlich in ruhigen Bahnen. Ob die Gewinne noch etwas ausgebaut werden könnten, sei ungewiss. Die Anleger hoffen weiterhin auf ein Weihnachtsrally, aber derzeit sind die auslösenden Impulse noch nicht auszumachen. «Für festere Kurse spricht eigentlich die Saisonalität. Zudem fliesst zum Monatsanfang stets anlagesuchendes Kapital an die Märkte», meinte ein Händler.