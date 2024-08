Viele Marktteilnehmer sind sich einig, dass die Folgen der so genannten Carry Trades wesentlich zur jüngsten Volatilität beigetragen haben. Im Zuge der Abwertung des japanischen Yen haben sich Investoren über Monate hinweg viel Geld im Niedrigzinsgebiet Japan geliehen, um es anderswo anzulegen. Eine leichte Straffung der japanischen Geldpolitik erwischte dann viele Börsianer auf dem falschen Fuss, denn der Yen-Kurs erholte sich kräftig. So mussten sie beispielsweise Aktienpositionen schnell verkaufen, was eine Talfahrt an den Börsen auslöste. Neben den Konjunkturdaten wird auch die Berichtssaison das Geschehen bestimmen. Knapp 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen legen diese Woche ihre Zahlen und Ausblicke vor.