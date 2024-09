Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montagvormittag wenig verändert. Dabei hatte der Leitindex nach einem verhaltenen Start zunächst leicht angezogen, die Gewinne dann aber wieder abgegeben. Die Anleger hielten sich zurück, meinen Händler. Denn in den USA war die Euphorie über die überraschend deutliche Zinssenkung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch zum Wochenschluss wieder abgeebbt und die Märkte hatten nahe ihren Höchstständen eine Verschnaufpause eingelegt. Dies stimme die Anleger vorsichtig. «Die Luft ist inzwischen etwas dünn», so ein Börsianer.