Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag zwar mit klaren Verlusten eröffnet, sich aber schnell recht gut erholt. Eine Stunde vor Mittag beträgt das Minus im Leitindex SMI lediglich noch 35 Punkte. Hauptgrund für den schwachen Handelsbeginn sind laut Händlern vor allem die gestiegenen Sorgen über eine erneute Ausweitung des Iran-Kriegs. So verlegen die USA laut US-Medienberichten weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion. Zudem bombardierten sie die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik.