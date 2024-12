Der Schweizer Aktienmarkt hat die moderaten Auftaktgewinne wieder abgegeben und notiert am späten Vormittag kaum verändert. Die Turbulenzen in Frankreich, wo die Regierung am Vorabend gestürzt wurde, sorgen für eine gewisse Verunsicherung. Ein «Blutvergiessen» an den Aktien- und Anleihenmärkten sei aber nicht zu erwarten, heisst es im Handel.