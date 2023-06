Dabei zählen laut Händlern die ersten beiden Wochen im Juli saisonal zu den stärksten im ganzen Jahr, bevor es dann bis Anfang Oktober ruppiger werden könnte. Viel Zeit bleibt also nicht mehr, bevor die Sommerpause auch die Aktienmärkte einholen dürfte. Aktuell konzentrierten sich Anleger vor allem auf die jüngsten Aussagen der Notenbanken, die weitere Zinsschritte bei Bedarf nicht ausschliessen. Gleichzeitig trüben sich die Wirtschaftsaussichten ein. Die Angst vor einer Rezession steigt sowohl in den USA als auch in Europa und dies dürfte die Aktienmärkte in den kommenden Wochen wieder einholen.