Beim Dauerthema Notenbanken und der möglichen Zinswende ist nach den starken US-Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag der März als erster Zinssenkungstermin nun wohl auch vom letzten Wunschzettel gestrichen worden. Fed-Chef Jerome Powell hat am Wochenende zudem bekräftigt, dass eine zu frühe Zinssenkung, unnötigen Schaden anrichten könnte. Darüber hinaus bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt, was ebenfalls für Zurückhaltung spreche. «Die Investoren müssen derzeit viele gegenläufige Parameter neu einordnen», kommentiert ein Händler. «Insbesondere die konjunkturellen Gesamtentwicklungen in Europa und den USA stellen sich als widerspenstig und nicht eindeutig dar.»