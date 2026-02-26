Nach den überraschend starken Zahlen von Nvidia vom Vorabend rücken die schwelenden KI-Sorgen etwas in den Hintergrund. Allerdings sorgten gute Zahlen nicht mehr automatisch für eine höhere Risikofreude, heisst es am Markt. Andere Risiken treten dafür mehr in den Fokus rücken. Heute beispielsweise treffen sich vor dem Hintergrund militärischer Spannungen Delegationen aus den USA und dem Iran zu neuen Verhandlungen. Der Ausgang und eine mögliche Eskalation sei damit aber noch nicht vom Tisch, heisst es.