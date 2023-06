Der Schweizer Aktienmarkt findet auch am zweiten Notenbank-Tag dieser Woche keine klare Richtung. Nach dem Fed und vor der EZB pendelt der Leitindex SMI am Donnerstag in einer engen Spanne von weniger als 40 Punkten um seinen Vortagesschlusskurs. Die US-Währungshüter hatten am Vorabend wie erwartet eine Zinspause eingelegt. Gleichzeitig signalisierten sie allerdings noch zwei weitere mögliche Zinsschritte für den weiteren Jahresverlauf. Dies stellt eine restriktivere Haltung als erwartet dar.

15.06.2023 11:30