Auch zum Wochenschluss halten sich die Anleger an der Schweizer Börse zurück. Während der ganzen Börsenwoche kam der Markt nicht richtig in Schwung. Dies ist zu einem grossen Teil auf die defensive Ausrichtung zurückzuführen. Vor allem die Pharmaschwergewichte sowie Nestlé erwiesen sich immer wieder als Bremsklötze für den Gesamtmarkt - so auch zum Wochenschluss. Damit bleibt der Schweizer Markt von seinen wichtigsten internationalen Pendants abgekoppelt. An der Wall Street etwa hätten die Anleger zwar neue Rekorde gesehen, der Trend sei aber nicht auf den hiesigen Markt übergesprungen, heisst es im Handel.

09.02.2024 11:30