Doch bis zum Beginn der Q3-Bilanzsaison dauert es noch wenige Wochen. Bis dahin dürften die Marktteilnehmer den Fokus vermehrt auf Konjunkturzahlen richten. Am Nachmittag könnte daher mit den US-Daten frischer Wind in die Märkte kommen. Unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, veröffentlicht. Bis dahin dürften sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten. Inflationsdaten aus der Schweiz und der Eurozone werden zu Beginn der nächsten Woche erwartet. Derweil hat sich die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich abgekühlt.