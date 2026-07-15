Positiv stechen bei den Blue Chips hingegen Richemont hervor, die um 5,8 Prozent hochschnellen und damit das Gewinnerfeld mit grossem Abstand anführen. Der Luxusgüterhersteller löste mit den Zahlen zur Umsatzentwicklung in den Monaten April bis Juni unter den Analysten Begeisterung aus. Richemont habe sogar die optimistischsten Erwartungen klar übertroffen, hiess es etwa bei der UBS. In Lokalwährungen gerechnet stiegen die Verkäufe des Konzerns um 20 Prozent, die Analystengemeinde hatte im Durchschnitt hingegen «nur» mit einem Zuwachs von 11,5 Prozent gerechnet. Im Windschatten ziehen am breiten Markt auch Swatch I um 2,0 Prozent an. Swatch dürfte in den nächsten Tagen Halbjahreszahlen vorlegen.