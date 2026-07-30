Nach der erneuten Verlängerung der Zinspause durch das Fed gehen Experten dennoch weiterhin mehrheitlich davon aus, dass das Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung erhöhen wird, auch wenn die Mehrheit nicht mehr so klar ist. Denn vermehrt weisen Kritiker darauf hin, dass mit einer Zinserhöhung nicht die Hauptursache der Inflation bekämpft würde - denn ein Ende der Energiekrise sei erst bei einer dauerhaften Lösung im Nahost-Konflikt absehbar. Und eine solche Lösung zeichnet sich weiterhin nicht ab, wie der erneute militärische Schlagabtausch am persischen Gold in der Nacht auf Donnerstag gezeigt hat.