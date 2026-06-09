Die Stimmung wird weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Zwar haben der Iran und Israel nach der Eskalation zu Wochenbeginn ihre gegenseitigen Angriffe vorerst eingestellt, die Lage gilt jedoch nach wie vor als fragil. Die jüngsten Spannungen hatten Befürchtungen geweckt, die Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts könnten ins Stocken geraten. «An einen schnellen Frieden zu glauben, erscheint eher Wunschdenken», kommentiert ein Marktbeobachter.