Weitere Hinweise könnten am Mittwoch die so genannten Fed Minutes liefern. Aus diesem Grund hielten sich die Anleger mit Neuengagements zurück, so der Händler. Als tendenziellen Belastungsfaktor machen Börsianer zudem das Geschehen im chinesischen Immobilienmarkt aus. Nachdem vergangene Woche einige deutsche Unternehmen Schwierigkeiten meldeten, hat am Wochenende in China ein Grosser von ihnen, Country Garden, den Handel mit einem Teil seiner Anleihen gestoppt. "Sogenannte Projektentwickler in der Immobilienbranche fallen der Reihe nach um, steigende Zinsen, dadurch Zahlungsausfälle und ein insgesamt sinkendes Interesse vor allem an Gewerbeimmobilien sorgen für Liquiditätsprobleme", erklärt ein Experte.