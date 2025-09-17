Einige wenige sehen sogar ein Restrisiko eines grossen Zinsschritts, während die überwältigende Mehrheit von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgeht. Hohes Interesse gilt nun den Aussagen zum künftigen Zinspfad. Und auch das Abstimmungsergebnis dürfte spannend sein, nachdem mit Stephen Miran ein erster Verbündeter von US-Präsident Trump im FOMC-Gremium sitzt. «Es ist gut möglich, dass sich die Tauben am Markt mittlerweile selbst überholt haben - und das birgt Enttäuschungspotenzial, wenn Powell die Inflationsrisiken zu stark erwähnt oder die 'Dot plots' weniger Zinssenkungen andeuten als erhofft», kommentierte ein Händler.