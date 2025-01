Über der Tagesentwicklung schwebt zudem eine gespannte Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Bis dahin werden Indikatoren wie beispielsweise der heutige ADP-Beschäftigungsbericht immer wieder Hinweise auf die harten Zahlen zum Wochenschluss geben und für Bewegung sorgen. Zudem dürfte am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank von Interesse sein. Darüber hinaus liege der Fokus in nächster Zeit verstärkt auf Aussagen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu seiner geplanten Handelspolitik.