An der Schweizer Börse sorgen die drei Schwergewichte am Dienstag dafür, dass der Leitindex SMI nur moderat nachgibt. Dabei gibt die Mehrzahl der Einzelwerte nach. Bereits am Montag war die Börse mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Ein Händler spricht von Teilgewinnen, die Anleger derzeit mitnähmen. Dies liege nicht zuletzt an den fehlenden Impulsen. In den USA meldet sich die Wall Street erst an diesem Dienstag nach einem verlängerten Wochenende zurück - und dies nachdem am Freitag noch der Hexensabbat die Kurse beeinflusst hatte. Die Rückkehr der Wall Street sollte denn auch die Aktivität wieder beleben, sagt ein Händler.

20.06.2023 11:30