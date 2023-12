Die Schweizer Börse tendiert am Montagvormittag fester und setzt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Das Jahresendrally sei in Fahrt gekommen, sagt ein Händler. Der Anstieg könne sich durchaus noch fortsetzen, auch wenn es einige Unsicherheitsfaktoren gebe. Doch diese würden derzeit ausgeblendet. Grund dafür seien die Zinserwartungen, die für das kommende Jahr wieder nach unten zeigten. Denn die Inflation gehe in den USA und auch in Europa zurück. Auch hierzulande bleibt die Inflation im Rückwärtsgang, wie der aktuell veröffentlichte Wert von 1,4 Prozent zeigt.

04.12.2023 11:30