Zur Wochenmitte ziehen die Kurse an der Schweizer Börse weiter an. Mit Kursgewinnen von etwa einem halben Prozent hat der Leitindex SMI denn auch die 10'800er Marke wieder überschritten. Insgesamt verlaufe der Handel aber in sehr ruhigen Bahnen und dürfte sogar noch ruhiger werden mit den anstehenden Feiertagen in den USA, heisst es im Handel. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am (morgigen) Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten.

22.11.2023 11:30