Die Schweizer Börse setzt ihren Erholungskurs der vergangenen Tage auch am Donnerstag fort. Dem Leitindex ist es seit dem Absturz Anfang August gelungen, in den vergangenen sieben Börsentagen etwa 600 Punkte zurückzugewinnen. Nachdem ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Investoren zu Monatsbeginn merklich verschreckt hatte, sorgten die Inflationsdaten in den vergangenen Tagen nun für Beruhigung. Einer Zinswende in den USA im September steht nichts mehr im Weg, so die generelle Marktmeinung.