Der Wochenauftakt an der Schweizer Börse fällt verhalten freundlich aus. Der SMI knüpft damit an seine Tendenz vom Wochenschluss an, als schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bei den Investoren die Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank bestärkt hatten. Es bleibe aber abzuwarten, ob dies ausreiche, um die Aktienmärkte nachhaltig wieder auf Kurs zu bringen, sagte ein Händler.