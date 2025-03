Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Donnerstagvormittag etwas fester. Dabei hatte der Markt zunächst nachgegeben, bevor es wieder nach oben ging. Das Geschäft verläuft laut Händlern dabei aber eher ruhig. Die Anleger blieben verunsichert ob der eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und ihren Partnern, der steigenden Rezessions- und Inflationssorgen und der ungewissen Entwicklung im Ukrainekrieg, heisst es am Markt. Daher hielten sie sich zurück. Dabei könnte die Schweiz mittelfristig aber von der Dominanz der defensiven Unternehmen an der hiesigen Börse und dem Franken als sicherer Hafen profitieren, hofft ein Händler. Zunächst sorgt hierzulande aber eine Reihe von weiteren Bilanzvorlagen noch für Kursimpulse.