"Auch wenn dies weitere Erhöhungen nicht ausschliesst, dürfte die Notenbank im Rest des Jahres viel mehr auf Sicht fahren, um die Wirkung der von ihr verabreichten Medizin gegen die Inflation besser beobachten zu können", hiess es im Handel. Die Zeit geldpolitischen Vollbremsung sei damit aller Voraussicht nach vorbei. Stattdessen müsste sich der Markt vermutlich in den nächsten sechs bis neun Monaten mit der Gefahr einer allzu starken Disinflation beschäftigen, was am Ende auch zu Deflation führen könnte. Vor allem der deflationäre Trend in China berge eine entsprechende Gefahr. Im weiteren Handelsverlauf stehen in den USA dann noch die Produzentenpreise auf dem Plan, die ebenfalls einen Einfluss auf den weiteren Zinspfad des Fed haben. Unterdessen dürfte die Berichtssaison nun mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.