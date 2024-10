Diese fingen langsam an, das Marktgeschehen zu beeinflussen, ist in Kommentaren zu lesen. «Es sind noch genau zwei Wochen bis zu den Wahlen und die Märkte sind etwas nervöser in die Woche gestartet als in den letzten sechs Wochen, in denen es an den Börsen recht stetig aufwärts ging», fasst ein Marktteilnehmer zusammen. Aber auch die nun an Fahrt aufnehmende Berichtssaison dürfte das Marktgeschehen verstärkt beeinflussen. Darüber melden sich im Tagesverlauf einige ranghohe Notenbank-Vertreter. Ihre Aussagen könnten auch bewegen.