Im weiteren Tagesverlauf richtet sich dann der Blick einmal mehr in die USA. Dort steht zunächst mit dem Zinsentscheid des Fed das geldpolitische Highlight auf dem Programm. Überwiegend wird mit unveränderten Leitzinsen gerechnet und einer eher kurzen Kommunikation des neuen Fed-Chefs. Nach Börsenschluss folgen dann zahlreiche Quartalsergebnisse von US-Konzernen, der Fokus dürfte dabei auf Meta und Microsoft liegen. Am morgigen Donnerstag folgen dann noch Amazon und Apple.