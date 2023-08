Die Schweizer Aktienbörse notiert am späteren Mittwochvormittag etwas fester. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach anfänglichen Verlusten gefangen und ist in die Gewinnzone vorgestossen. Händler sprechen von einem zaghaften Erholungsversuch. Der Markt habe bereits am Vortag ausreichend an Terrain eingebüsst und die Kurseinbussen in den USA eingepreist, sagt ein Händler. Wie weit die Gegenbewegung noch reichen werde, entscheide sich am wohl am Abend, wenn die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung veröffentlicht, meint ein Händler. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik des Fed.

16.08.2023 11:30