Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch fester. Nach einem etwas zähen Start hat sich damit der Erholungstrend fortgesetzt. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber weiterhin bei dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. "Sommerloch, Ferienzeit und die am Nachmittag erwarteten US-Inflationszahlen dämpfen den Handel", sagt ein Börsianer. Allerdings werde der Markt von zuletzt wieder etwas versöhnlicheren Stimmen aus der US-Notenbank Fed unterstützt. Demnach deutet vieles darauf hin, dass sich die US-Zinsen ihrem Höhepunkt nähern könnten. Auch die jüngsten chinesischen Konjunkturmassnahmen sorgten für bessere Stimmung am Markt, heisst es weiter. Belebt werden dürfte der Handel ab Ende Woche, wenn die ersten US-Banken ihre Quartalszahlen publizieren.

12.07.2023 11:30