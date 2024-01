Generell sollten die Kursbewegungen in dieser verkürzten ersten Börsenwoche aber mit Vorsicht genossen werden, warnt ein Händler. Der Handel sei nach wie vor stark ausgedünnt. Erst ab der kommenden Woche dürfte das Geschäft dann wieder in geordneten Bahnen verlaufen. Entscheidend für den weiteren Verlauf dürfte auch die Erwartungshaltung der Börsianer mit Blick auf die Zinsentwicklung sein. Hatte die Hoffnung auf mehrere Senkungen 2024 die Börsen in den letzten Wochen noch angetrieben, ist mit dem Jahreswechsel eine gewisse Unsicherheit in den Markt gekommen. Auch das letzte, am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll des Fed habe hierzu beigetragen, denn es habe keine neuen Zinssenkungssignale an die Finanzmärkte gesendet, kommentierte ein Händler.