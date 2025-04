Es gebe gewisse Hoffnungen auf eine mögliche Lösung im Zollstreit. Denn einige von Trumps Verbündeten schienen nervös zu werden, so die GKB weiter. Elon Musk habe sich für eine Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika ausgesprochen und einzelne republikanische Senatoren planten eine politische Revolte gegen Präsident Trump, so die GKB. Zudem haben fast 70 Länder die USA zwecks Verhandlungen über die Zölle kontaktiert. Derweil eskaliert aber der Streit der USA mit China. Trump stellte der chinesischen Führung ein Ultimatum, die verkündeten Gegenzölle wieder zurückzunehmen. Andernfalls drohten zusätzliche Zölle von 50 Prozent. Die EU zeigt sich derweil verhandlungsbereit und bietet den USA ein Freihandelsabkommen für Industriegüter an. «Vielleicht wird der interne Druck in den USA letztlich den Kurs von Trump ändern», hofft die Swissquote-Expertin Ipek Ozkardeskaya.