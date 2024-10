Die Angst vor einem Flächenbrand in der Krisenregion wird zunehmend grösser. So könnten sich die USA als wichtigster Verbündeter Israels einmischen. «Auch weitere europäische Staaten haben Tel Aviv ihre Unterstützung versichert. Gleichzeitig meldeten sich China und Russland zu Wort.» Darin sehen viele Marktteilnehmer eine ernstzunehmende Gefahr. Dazu kommen die sich nähernden US-Arbeitsmarktdaten. «Vom monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag war eigentlich eine Abkühlung erwartet worden, die schnelle Zinssenkungsschritte der US-Notenbank untermauert», heisst es in einem Kommentar. Die überraschend starken Jolts-Daten am Vortag hätte diesen Weg aber unwahrscheinlicher gemacht. Im Tagesverlauf gibt es mit dem ADP-Report eine weitere Arbeitsmarktstatistik.