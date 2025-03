Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche stabilisiert. Händlern zufolge ist die Erholung aber durchaus fragil, denn die Anfang April in Kraft tretenden US-Zölle werfen bereits ihre Schatten voraus. Zudem herrscht vor den im Lauf der Woche anstehenden Zinssitzungen eine gewisse Zurückhaltung. Im Tagesverlauf werden dann noch einige US-Konjunkturdaten wie beispielsweise aus der Bau-Branche oder die Industrieproduktion genau beäugt.