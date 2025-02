Im Aufwind sind auch Swatch (+3,6 Prozent) und Richemont (+1,3 Prozent). Händler verweisen darauf, dass im Januar die Uhrenexporte erstmals seit dem letzten Sommer wieder gestiegen sind. Am Markt ist daher von einem Frühlingserwachen die Rede. «Ob es wirklich eine Trendwende ist, muss sich noch zeigen», sagt ein Händler. Vor allem das Plus in die USA könnte damit zusammenhängen, dass wegen der US-Zolldrohungen vor allem die Lager aufgefüllt worden seien.