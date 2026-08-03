So hat US-Präsident Donald Trump aufgrund angeblicher Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung mit dem Iran eine neue Angriffswelle des Militärs nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Voraussetzung dafür sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde, schrieb Trump in der Nacht auf seiner Plattform Truth Social. Gespräche zwischen den USA und dem Iran sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump weiter ankündigte. Aus dem Iran gab es in der Nacht zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.