«Mit dem November hat heute einer der statistisch besten Börsenmonate des Jahres und damit auch die bessere der beiden Jahreshälften begonnen», kommentiert ein Händler. «In den kommenden sechs Monaten ist die Wahrscheinlichkeit steigender Aktienkurse deutlich höher als die fallender Notierungen.» Ein Blick auf den SMI zeigt, dass Investoren noch etwas zögerlich sind. Auch der anhaltende Shutdown in den USA sorgt für eine gewisse Zurückhaltung, da unklar ist, wie genau es der US-Wirtschaft geht. Nur noch ein Tag trennt den aktuellen Stillstand vom längsten in der Geschichte. US-Präsident Donald Trump zeige weiterhin wenig Verhandlungsbereitschaft.